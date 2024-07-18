Чиновника осудили за халатность при строительстве школы в Бодайбинском районе

В поселке Мамакан Бодайбинского района вынесли приговор работнику администрации. Он продлил срок исполнения контракта без банковской гарантии при постройке средней школы. Это привело к остановке строительства, так как подрядчик не закончил объект, сорвав все установленные сроки. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.
В результате всего этого бюджету образования города Бодайбо и района был нанесен ущерб более чем в 1,5 млн рублей.
— В дальнейшем указанные действия исключили возможность взыскания обеспечительных мер в связи с недобросовестностью подрядной организации, ввиду не завершения последней строительства объекта, — сообщили в пресс-службе.
Решением суда чиновника осудили за халатность и назначили штраф в размере 100 тыс. рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что из-за одной лошади в Эхирит-Булагатском районе произошло два ДТП.