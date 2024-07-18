Чиновника осудили за халатность при строительстве школы в Бодайбинском районе

В поселке Мамакан Бодайбинского района вынесли приговор работнику администрации. Он продлил срок исполнения контракта без банковской гарантии при постройке средней школы. Это привело к остановке строительства, так как подрядчик не закончил объект, сорвав все установленные сроки. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.