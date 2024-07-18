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От жары до холода — один шаг: синоптики предсказали погоду в Челябинске на август 2024

Сравнили три прогноза метеосервисов о погоде на август 2024 в Челябинске, и огорчились.

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Комсомольская правда

Август на Южном Урале обычно радует умеренным теплом, хотя во вторую декаду месяца уже можно заметить первые признаки приближающейся осени: температура воздуха постепенно начинает снижаться, столбики термометров уже не поднимаются до +30 градусов. Обещает ли август в этом году какие-то сюрпризы? Смотрим и сравниваем прогнозы погоды на август 2024 года в Челябинске от трех разных метеосервисов.

10 жарких дней в начале месяца

По прогнозам сервиса Яндекс. Погода, в начале месяца челябинцев ожидает жаркая погода. В период с 1 по 10 августа температура воздуха в Челябинске будет держаться на уровне +23…+25 градусов. Однако уже с 11 числа температура начнет резко снижаться. За один день она упадет сразу на 10 градусов.

В течение двух недель температура воздуха будет колебаться в пределах +15…+18 градусов. Солнечных дней будет достаточно, но стоит быть готовыми к возможным осадкам и не убирать зонты далеко.

Самая холодная ночь ожидается 11 августа, когда температура опустится до +7 градусов. А самым холодным днем станет 13 августа, когда температура составит всего +13 градусов.

Дождь будет лить больше двух недель

Синоптики Gismeteo и вовсе пугают своим прогнозом на август. По их данным, каждый день с 1 по 18 августа ожидаются дожди. Температура воздуха будет стабильно держаться на уровне +20…+22 градусов. Относительно тепло будет и по ночам.

+25 и никаких дождей

Прогноз сервиса WorldWeather, отличается от своих предшественников. По данным портала, в августе в Челябинске не ожидается ни дождей, ни резких похолоданий. Осадки прогнозируют лишь 1 августа. Это будет и самый холодный день месяца, когда столбики термометров покажут +19 градусов днем, +16 градусов — ночью. В остальные дни челябинцев ожидают комфортные +23…+25 градусов. Однако на весь месяц всего 4 солнечных, безоблачных дня.

Прогноз погоды в Челябинске на август 2024 года на сервисах противоречивый, но есть один общий вывод: лето заканчивается, и осень уже наступает на пятки.