От жары до холода — один шаг: синоптики предсказали погоду в Челябинске на август 2024

Прогноз сервиса WorldWeather, отличается от своих предшественников. По данным портала, в августе в Челябинске не ожидается ни дождей, ни резких похолоданий. Осадки прогнозируют лишь 1 августа. Это будет и самый холодный день месяца, когда столбики термометров покажут +19 градусов днем, +16 градусов — ночью. В остальные дни челябинцев ожидают комфортные +23…+25 градусов. Однако на весь месяц всего 4 солнечных, безоблачных дня.