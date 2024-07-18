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В Янтарном День города отметят концертом и открытием пешеходной зоны

Гостей ждут на побережье 20 июля.

Источник: Reuters

В субботу, 20 июля, в Янтарный отметят День города. Как рассказали в администрации, в этом году площадками для проведения мероприятий станут: пешеходная зона на улице Советской, Центральный пляж, променад, Парковая площадь и парк имени Беккера.

В частности, на парковой площади с полудня развернут торговлю. Днем и вечером: выступление творческих коллективов, опера «Руслан и Людмила». Артисты будут выступать до 23 часов.

В парке имени Беккера организуют выставку-раздачу животных. Там же пройдет фестиваль семейных традиций, будут работать караоке и танцплощадка.

Пешеходная зона будет открыта с 12 до 16 часов.

Подробная программа здесь.

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