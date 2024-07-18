В Янтарном День города отметят концертом и открытием пешеходной зоны

В субботу, 20 июля, в Янтарный отметят День города. Как рассказали в администрации, в этом году площадками для проведения мероприятий станут: пешеходная зона на улице Советской, Центральный пляж, променад, Парковая площадь и парк имени Беккера.
В частности, на парковой площади с полудня развернут торговлю. Днем и вечером: выступление творческих коллективов, опера «Руслан и Людмила». Артисты будут выступать до 23 часов.
В парке имени Беккера организуют выставку-раздачу животных. Там же пройдет фестиваль семейных традиций, будут работать караоке и танцплощадка.
Пешеходная зона будет открыта с 12 до 16 часов.
Подробная программа здесь.