На «Штормфесте» в Омске выступит группа 25/17

Музыкальным гостем фестиваля здорового образа жизни станет группа 25/17. Исполнители Андрей Позднухов и Антон Завьялов — сами родом из Омской области. Музыканты споют на родной земле свои хиты, известные всей стране.
В прошлом году музыканты выступили бесплатно на фестивале «Тарская крепость» в городе Тара. Это родной город для Андрея Позднухова. Именно он и стал инициатором масштабного творческого события на родине.
Пятый, юбилейный фестиваль «Штормфест» проводит школа единоборств «Шторм» Александра Шлеменко. Праздник состоится 10 августа на площади Сибирского кадетского корпуса на улице Ленина.
Фестиваль начнётся в 15:00, а концерт группы 25/17 стартует в 20:00.
Отметим, что в эти выходные в парке «Вокруг света» выступит дуэт RASA. Выступление состоится в рамках семейного музыкального фестиваля «Лето “Вокруг света”. Выступление музыкантов начнётся в 19:00.