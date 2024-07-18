18 июля в Ростовской области вновь ввели веерные отключения электричества

Напомним, подобные сложности отмечаются уже несколько дней. Например, 16 июля энегопотребление в регионе было снижено на 1,5 ГВт из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС. Тогда сообщалось о частичных отключениях в Батайске, Таганроге и Ростове-на-Дону. Через время подключение в этих городах восстановили.