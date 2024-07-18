18 июля в Ростовской области вновь ввели веерные отключения электричества

В Ростовской области снова ввели временные графики отключений электричества из-за «экстремального роста температуры (до +39 градусов и выше)». Об этом сегодня, 18 июля, жителей региона предупреждает пресс-служба АО «Донэнерго».
— Оборудование объединенной энергосистемы юга испытывает существенные нагрузки, особенно в дневное время. С целью недопущения аварийной ситуации введены в действие графики временного отключения потребителей, — говорится в сообщении АО «Донэнерго».
Решение о новом веерном обесточивании приняли по команде оператора Единой энергетической системы. При нормализации режимов подключение обещают оперативно восстановить.
Напомним, подобные сложности отмечаются уже несколько дней. Например, 16 июля энегопотребление в регионе было снижено на 1,5 ГВт из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС. Тогда сообщалось о частичных отключениях в Батайске, Таганроге и Ростове-на-Дону. Через время подключение в этих городах восстановили.
17 июля жителей Дона также предупреждали об отключениях с перебоями в водоснабжении. Восстановление энергоподачи выполнили в 19 часов. По данным минпромэнерго региона, в 19:37 свет должен был появиться в домах всех потребителей.