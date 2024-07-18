Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Музыкант и актер Дональд Гловер откажется от псевдонима Childish Gambino

Дональд Гловер перестанет использовать псевдоним Childish Gambino после выхода пятого альбома Bando Stone & the New World. По словам артиста, он хочет больше сосредоточиться на семье и своей продюсерской компании Gilga.

Источник: Звук

Дональд Гловер перестанет использовать псевдоним Childish Gambino после выхода пятого альбома Bando Stone & the New World. По словам артиста, он хочет больше сосредоточиться на семье и своей продюсерской компании Gilga.

Об этом Гловер рассказал в разговоре с The New York Times.

Одним из факторов, повлиявших на его решение закрыть проект Childish Gambino, стали растущие трудности при создании любого альбома и большой занятости Гловера.

Ранее артист поделился трейлером своего фильма «Бэндо Стоун и новый мир». Эта картина станет частью альбома Bando Stone & the New World, который выходит 19 июля.