Музыкант и актер Дональд Гловер откажется от псевдонима Childish Gambino

Дональд Гловер перестанет использовать псевдоним Childish Gambino после выхода пятого альбома Bando Stone & the New World. По словам артиста, он хочет больше сосредоточиться на семье и своей продюсерской компании Gilga.
Об этом Гловер рассказал в разговоре с The New York Times.
Одним из факторов, повлиявших на его решение закрыть проект Childish Gambino, стали растущие трудности при создании любого альбома и большой занятости Гловера.
Ранее артист поделился трейлером своего фильма «Бэндо Стоун и новый мир». Эта картина станет частью альбома Bando Stone & the New World, который выходит 19 июля.