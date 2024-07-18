Как правильно консервировать баклажаны и чем они полезны

1. Обрежьте кончики баклажанов с обеих сторон и сделайте несколько проколов вилкой. Налейте в кастрюлю воды столько, чтобы полностью покрыть баклажаны. Доведите жидкость до кипения и добавьте в нее ½ столовой ложки соли.

2. Положите баклажаны в кипящую воду на пять-шесть минут. Они должны стать мягче, а их кожура — немного сморщиться. Когда они дойдут до нужного состояния, положите их в дуршлаг и придавите сверху тарелкой, чтобы лишняя жидкость стекла.

3. Возьмите морковь и нарежьте ее тонкими полосками (можно сделать это с помощью овощечистки). Чеснок порежьте крупно, а зелень — мелко. В стерилизованную банку распределите немного чеснока, зелени и моркови, а затем добавьте часть баклажанов. Дублируйте слои до заполнения банки.

4. Для приготовления маринада влейте в кастрюлю 700 мл воды, добавьте оставшиеся соль, сахар, душистый перец, лавровый лист, горчичные семена и гвоздику. Доведите смесь до кипения и варите три минуты. Добавьте уксус и перемешайте. Залейте овощи кипящим маринадом и закатайте банку.