На Башкирию обрушилась непогода: грозы, ливни, град и сильный ветер.

В Башкирии в ближайшие сутки днем местами пройдут кратковременные дожди, грозы, локально ливни, град. Ветер северо-западный, северный 7−12 м/с, при грозе порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью составит +12,+17°, днем +22,+27°. На отдельных участках автодорог ухудшение видимости в дожде 1−2 км, ночью и утром туман с видимостью 500−1000 м.