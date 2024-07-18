Туристов попросили отложить поездки на Ольхон из-за ремонта дороги

Туристов попросили перенести отдых на Ольхоне из-за работ на автомобильной дороге Баяндай-Еланцы-Хужир. Строительство идет в рамках исполнения указа президента России Владимира Путина. Сразу на трех участках трассы ведется обновление проезжей части. Об этом сообщила пресс-служба региональной Дирекции автодорог.
Сейчас паромы перегружены транспортом, который завозит на остров Ольхон строительные материалы, необходимые для капитального ремонта дороги. В связи с чем очередь на переправе, особенно возрастающая перед выходными, значительно увеличивается, — пояснили в организации.
Поэтому руководство дирекции обратилась к сибирякам с просьбой выбирать альтернативные места для отдыха.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что огромная пробка скопилась в очереди на переправе прямо во время рабочего дня 16 июля. Жители и приезжие были недовольны происходящим и активно высказывались в соцсетях.