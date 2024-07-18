На Екатеринбург обрушился град. Непогода настигла жителей уральской столицы днем 18 июля. Об этом сообщают читатели «КП-Екатеринбург».
Град прошелся по нескольким районам города. Его заметили жители Академического, Южного автовокзала и Уралмаша. Помимо этого, шел дождь и гремел гром.
Синоптик Алексей Пулин предупредил свердловчан о надвигающихся осадках. Дожди с грозами будут сохраняться до 19 июля.
— В Свердловской области 18 июля ожидаются дожди, до 4−10 мм за сутки, сопровождаемые локальными грозами. Без существенных осадков останутся только восточные районы области. В пятницу ситуация по осадкам в целом сохранится, разве что дожди сместятся немного восточнее, вероятность гроз снизится, — рассказал эксперт.