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На Екатеринбург обрушился град

Град прошел в Екатеринбурге днем 18 июля.

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 89% 755 мм рт. ст. +26°
Источник: Комсомольская правда

На Екатеринбург обрушился град. Непогода настигла жителей уральской столицы днем 18 июля. Об этом сообщают читатели «КП-Екатеринбург».

Град прошелся по нескольким районам города. Его заметили жители Академического, Южного автовокзала и Уралмаша. Помимо этого, шел дождь и гремел гром.

Синоптик Алексей Пулин предупредил свердловчан о надвигающихся осадках. Дожди с грозами будут сохраняться до 19 июля.

— В Свердловской области 18 июля ожидаются дожди, до 4−10 мм за сутки, сопровождаемые локальными грозами. Без существенных осадков останутся только восточные районы области. В пятницу ситуация по осадкам в целом сохранится, разве что дожди сместятся немного восточнее, вероятность гроз снизится, — рассказал эксперт.