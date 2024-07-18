На Екатеринбург обрушился град

— В Свердловской области 18 июля ожидаются дожди, до 4−10 мм за сутки, сопровождаемые локальными грозами. Без существенных осадков останутся только восточные районы области. В пятницу ситуация по осадкам в целом сохранится, разве что дожди сместятся немного восточнее, вероятность гроз снизится, — рассказал эксперт.