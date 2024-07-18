Указом президента в районный суд Братска был назначен новый председатель

16 июля официально представили председателя Братского районного суда Иркутской области. По указу президента на эту должность назначен Игорь Алексеевич Горбатько. Об этом КП-Иркутск сообщили в Братском районном суде.
— Игорь Алексеевич с 2007 по 2018 год работал в органах прокуратуры Ростовской области, Указом Президента Российской Федерации от 3 апреля 2018 года назначен судьей Октябрьского районного суда г. Иркутска, Указом Президента Российской Федерации от 23 мая 2022 года назначен заместителем председателя Октябрьского районного суда г. Иркутска, — рассказывают в пресс-службе.
Представила Игоря Алексеевича зам. председателя Черткова С. А. Он получил множество поздравлений, после чего поблагодарил всех присутствующих в ответной речи.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области контролировать процесс стройки будут с помощью беспилотников.