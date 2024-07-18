Указом президента в районный суд Братска был назначен новый председатель

— Игорь Алексеевич с 2007 по 2018 год работал в органах прокуратуры Ростовской области, Указом Президента Российской Федерации от 3 апреля 2018 года назначен судьей Октябрьского районного суда г. Иркутска, Указом Президента Российской Федерации от 23 мая 2022 года назначен заместителем председателя Октябрьского районного суда г. Иркутска, — рассказывают в пресс-службе.