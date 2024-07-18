В Омске ремонтируют дороги, размытые ливнем

Вчера дорожники начали засыпать огромный провал, используя 560 тонн асфальтобетонного лома. Сегодня продолжается уплотнение обочины, а также восстановление разрушенных участков на улицах Пригородной и 4-й Дачной. Мэр Омска сообщил о продолжении работ и планах по укладке нового асфальта на пострадавших участках дорог при благоприятной погоде.