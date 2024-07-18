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В Омске ремонтируют дороги, размытые ливнем

На улице Заозерной в Омске идут работы по ремонту дорог после сильного ливня.

Он привел к образованию большой ямы перед въездом на мост имени 60 лет ВЛКСМ.

Вчера дорожники начали засыпать огромный провал, используя 560 тонн асфальтобетонного лома. Сегодня продолжается уплотнение обочины, а также восстановление разрушенных участков на улицах Пригородной и 4-й Дачной. Мэр Омска сообщил о продолжении работ и планах по укладке нового асфальта на пострадавших участках дорог при благоприятной погоде.

Напомним, ранее мы писали, что 174% месячной нормы осадков выпало в Омске 17 июля.