Омские дорожники круглосуточно восстанавливают размытые ливнем дороги

В Омске после продолжительного мощного ливня дорожники восстанавливают размытые дороги, сообщил мэр Сергей Шелест.
Накануне вечером перед выездом на мост 60-летия ВЛКСМ на улице Заозерной начались работы по устранению завалов. Для этих целей рабочие использовали 560 тонн асфальтобетонного лома. Сегодня на этом участке дороги продолжается засыпка и уплотнение обочины.
Омичи также пожаловались на разрушение участка придомовой территории около дома № 15/1 на Пригородной. Управляющая компания обязана огородить аварийный участок. В течение дня здесь проведут отсыпку и восстановят разрушенную часть тротуара.
В Советском округе дорожники работают на 4-й Дачной — тут также размыло дорогу. Сейчас провалы уже засыпали щебнем. В скором времени их уплотнят. Новый асфальт на этом участке появится при восстановлении нормальной погоды.
Напомним, что за минувший день с омских дорог откачали 1700 кубометров воды.