Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омские дорожники круглосуточно восстанавливают размытые ливнем дороги

Вторые сутки на восстановление дорог направлены все ресурсы.

Источник: Комсомольская правда

В Омске после продолжительного мощного ливня дорожники восстанавливают размытые дороги, сообщил мэр Сергей Шелест.

Накануне вечером перед выездом на мост 60-летия ВЛКСМ на улице Заозерной начались работы по устранению завалов. Для этих целей рабочие использовали 560 тонн асфальтобетонного лома. Сегодня на этом участке дороги продолжается засыпка и уплотнение обочины.

Омичи также пожаловались на разрушение участка придомовой территории около дома № 15/1 на Пригородной. Управляющая компания обязана огородить аварийный участок. В течение дня здесь проведут отсыпку и восстановят разрушенную часть тротуара.

В Советском округе дорожники работают на 4-й Дачной — тут также размыло дорогу. Сейчас провалы уже засыпали щебнем. В скором времени их уплотнят. Новый асфальт на этом участке появится при восстановлении нормальной погоды.

Напомним, что за минувший день с омских дорог откачали 1700 кубометров воды.