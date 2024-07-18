«Клещи не уходят»: в 2024 году кровопийцы стали в два раза чаще кусать пермяков

— В этом году с начала теплого сезона за помощью в медицинские организации обратилось около 24 тысяч человек, 4,3 тысячи из них — дети, и это почти в два раза больше, чем в прошлом году, — рассказала «КП»-Пермь’заместитель начальника отдела эпиднадзора Роспотребнадзора по Пермскому краю Татьяна Шутова. — На прошлой неделе наметилась небольшая тенденция к снижению, но все равно за семь дней к медикам обратились 1,4 тысячи «укушенных». Это на 60% больше, чем в прошлом году, и на 43% выше средних многолетних показателей.