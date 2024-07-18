«Клещи не уходят»: в 2024 году кровопийцы стали в два раза чаще кусать пермяков

Обычно в разгар лета проблема клещей отходит на второй план, но в этом году ситуация в Пермском крае остается напряженной. Активность кровопийц не снижается, они продолжают нападать на пермяков.
— В этом году с начала теплого сезона за помощью в медицинские организации обратилось около 24 тысяч человек, 4,3 тысячи из них — дети, и это почти в два раза больше, чем в прошлом году, — рассказала «КП»-Пермь’заместитель начальника отдела эпиднадзора Роспотребнадзора по Пермскому краю Татьяна Шутова. — На прошлой неделе наметилась небольшая тенденция к снижению, но все равно за семь дней к медикам обратились 1,4 тысячи «укушенных». Это на 60% больше, чем в прошлом году, и на 43% выше средних многолетних показателей.
Причин высокой клещевой активности несколько: во-первых, это погода. Она стоит то жаркая, то дождливая, а это самое благоприятное время для активности клещей. Кровопийцы продолжают нападать на пермяков в парках, на дачах, во время выходов на природу или сплавы.
Вторая причина связана с тем, что люди отчасти стали ответственнее относиться к своему здоровью: не просто сбрасывают членистоногих с себя, а сдают клещей на исследование.
И, наконец, третья причина повышенной активности клещей в этом сезоне связана с тем, что три года назад в Прикамье размножилось большое количество грызунов — их прокормителей. Тогда появилось много личинок, а в этом году они превратились во взрослых клещей.
— Тревожная ситуация и с инфицированностью клещей, — отмечает Татьяна Шутова. — На прошлой неделе 2% насекомых оказались переносчиками клещевого вирусного энцефалита, а 53% — иксодовым клещевым боррелиозом, что тоже выше средних многолетних показателей.
Эпидемиологи напоминают, что территория Пермского края полностью является эндемичной по клещам. А так выглядит ТОП-5 самых неблагополучных территорий: это Добрянский и Ильинский городские округа, Карагайский муниципальный округ, Пермский муниципальный район и Очерский городской округ.
Кстати, вторая волна обращений к медикам, связанная с клещами, ожидается в сентябре. И, скорее всего, следующее лето тоже будет богатым на кровопийц. И потому крайне важно соблюдать меры предосторожности: использовать репелленты, тщательно осматривать себя и спутников. Если клещ все же присосался, его нужно удалить и сдать на анализ. От результата будет зависеть профилактика.
КАК СНЯТЬ КЛЕЩА.
Лучше сделать это в травмпункте или поликлинике, но при этом стоит помнить, что чем дольше клещ будет находиться на теле человека, тем большая заражающая доза попадет в организм.
Снимать клеща следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания.
При удалении клеща необходимо захватить его пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату. Затем, держа строго перпендикулярно поверхности укуса, повернуть тело клеща вокруг оси и извлечь его из кожных покровов.
Место укуса продезинфицировать любым пригодным для этого средством. После извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом. Если на месте присасывания осталась черная точка — произошел отрыв головки или хоботка — то нужно обработать ее 5% йодом.
Снятого клеща нужно доставить на исследование в одну из микробиологических лабораторий, список которых можно посмотреть здесь.