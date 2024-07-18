Нонна Гришаева приедет в Волжский и привезет подарки для сусликов

«Почему Волжский — город сусликов? Потому что это первые его жители, которые покинули волжскую землю во время стройки века — Волжской ГЭС, — написала Гришаева. — Волжский — единственный в мире город с таким количеством арт-сусликов на своей территории. Волжане их очень любят, вяжут для них варежки, шьют плащи, наряжают в шубки. Мы с собой тоже, пожалуй, привезем что-нибудь для волжского суслика».