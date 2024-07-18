Нонна Гришаева приедет в Волжский и привезет подарки для сусликов

Город, где предстоит показ спектакля, подписчики актрисы выбрали голосованием.
«Наш проект “Лучший город Земли” продолжает свое успешное шествие по России, — сообщила Нонна Гришаева в тг-канале. — На очереди город Волжский! Работаем».
Актриса призналась, что приедет не с пустыми руками. После того как она узнала об одной из достопримечательностей города Волжского — скульптур с изображением сусликов, она решила сделать им подарки.
«Почему Волжский — город сусликов? Потому что это первые его жители, которые покинули волжскую землю во время стройки века — Волжской ГЭС, — написала Гришаева. — Волжский — единственный в мире город с таким количеством арт-сусликов на своей территории. Волжане их очень любят, вяжут для них варежки, шьют плащи, наряжают в шубки. Мы с собой тоже, пожалуй, привезем что-нибудь для волжского суслика».
Артистка обратилась к подписчикам за советом о выборе подарков и пообещала передать привет из Волжского.