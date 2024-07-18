Первый аквапарк появится в Иркутской области через четыре года

— В прошлом году подготовили площадку. 2,5 года планируют на строительство здания, отделка монтаж оборудования — самая сложная и дорогостоящая работа еще полтора года. Комплектующие практически все приобретены. У строителей есть и люди, и техника, и финансирование, — отметил Серебренников.