Первый аквапарк появится в Иркутской области через четыре года

Срок окончания работ в четыре года определили строители и инвесторы для возведения первого в Иркутской области аквапарка. Строительство комплекса началось в северной столице Приангарья — Братске. Как сообщил в своих соцсетях мэр города Сергей Серебренников к земляным работам приступили 18 июля.
— В прошлом году подготовили площадку. 2,5 года планируют на строительство здания, отделка монтаж оборудования — самая сложная и дорогостоящая работа еще полтора года. Комплектующие практически все приобретены. У строителей есть и люди, и техника, и финансирование, — отметил Серебренников.
Помимо аквапарка рядом появится набережная и колесо обозрения. Градоначальник отметил, что администрация возьмет на себя ответственность за подведение коммуникаций.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что туристов попросили отложить, по возможности, поездки на остров Ольхон из-за ремонта дороги в поселке Хужир. Паромная переправа не справляется с нагрузкой из-за перевозки строительных материалов.