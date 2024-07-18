Певец Митя Фомин рассказал о травле в школе: «Мне устраивали темные, меня гнобили, я очень сильно заикался»

Это сейчас Митя Фомин светится успехом. На фотографиях — довольный, на сцене — уверенный. И, конечно, успешный. Половину из своих пятидесяти лет он — в шоу-бизнесе и явно не собирается его покидать. Но, оказывается, счастливым Фомин был не всегда. В детстве, которое прошло в Новосибирске, будущего артиста сверстники гоняли, как гадкого утенка. Было это в 158-й школе, что находится рядом с улицей Народной.
— В том районе у меня были проблемы. Когда я пошел в школу, мы сначала дружили, а потом стали врагами с большей частью класса. Мне устраивали темные. Меня гнобили. Как это сказали бы сейчас — хейтили и буллили. Я очень сильно заикался, — поделился артист в интервью КП-Новосибирск.
Вспоминая эти годы, Митя — человек, который четверть века на сцене и острит в телешоу, снова начинает заикаться. Тогда в школе предал и лучший друг. Не просто отвернулся от «изгоя», а травил парня, как и другие сверстники.
— Оскорбления звучали даже во время уроков, мне было очень сложно выходить и отвечать. Это было каторгой, это было страшно тяжко. Я, естественно, пытался за себя постоять, но это очень сложно, когда ты один, а их — десять. Это был скандал практически на уровне руководства школы и родителей, потому что половину класса невозможно было унять, — признался КП-Новосибирск Фомин.
Несмотря на то, что взрослые знали о проблеме, школьника они не защитили.
— По всей видимости, что-то было во мне иное, инаковое, что моих одноклассников как-то возбуждало, — предполагает артист.
Он до сих пор не знает, что именно заставило ополчиться одноклассников. Есть только предположения. Возможно, парень казался сверстникам странным из-за его увлечений и внешности.
— Я активно занимался моделированием. Вся квартира, вся моя комната была уставлена летающими самолетами, а в воздухе, то есть на леске, парили вертолеты, советская авиация. Мне отец из Москвы привозил ГэДээРовские очень-очень редкие модели самолетов. У меня была огромная коллекция военной техники, которая жива до сих пор — солдатики, автомобили. У нас было огромное количество животных — пудель, ужи, ежи, морские свинки, которые плодились в огромном количестве, аквариумные рыбы. Еще одна из причин, по которой меня буллили в школе — я достаточно ярко одевался. У меня были интересные сумки, мне сестра вязала яркие свитера. Вероятно, на фоне какой-то своей увлеченности и какой-то действительно инаковости у меня возник этот конфликт с одноклассниками, — рассказал КП-Новосибирск артист.
Спас тогда его только переезд. С улицы Народной семья переехала на улицу Кропоткина. Это совсем недалеко. Но уже — другой класс, другой круг общения. Травля прекратилась. А спустя годы Митя стал намного успешней, чем его враги.