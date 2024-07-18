Певец Митя Фомин рассказал о травле в школе: «Мне устраивали темные, меня гнобили, я очень сильно заикался»

— Я активно занимался моделированием. Вся квартира, вся моя комната была уставлена летающими самолетами, а в воздухе, то есть на леске, парили вертолеты, советская авиация. Мне отец из Москвы привозил ГэДээРовские очень-очень редкие модели самолетов. У меня была огромная коллекция военной техники, которая жива до сих пор — солдатики, автомобили. У нас было огромное количество животных — пудель, ужи, ежи, морские свинки, которые плодились в огромном количестве, аквариумные рыбы. Еще одна из причин, по которой меня буллили в школе — я достаточно ярко одевался. У меня были интересные сумки, мне сестра вязала яркие свитера. Вероятно, на фоне какой-то своей увлеченности и какой-то действительно инаковости у меня возник этот конфликт с одноклассниками, — рассказал КП-Новосибирск артист.