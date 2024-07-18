В Челябинской области может появиться первый в мире речной арт-парк

В Сатке планируют открыть речной арт-парк. Создатели проекта утверждают, что подобных в мире пока не существует.
Как сообщает «ФедералПресс», мастер-план парка получил спецприз на всероссийском архитектурном фестивале.
По проекту, гидроэлектростанция «Пороги» станет одним из входов в парк. Плотину реконструируют. В здании бывшей химической лаборатории откроют визит-центр.
Гости смогут посещать творческие мастерские и иммерсивный музей. В парке проложат тропинки, одна из которых будет радовать туристов световыми эффектами в темное время суток.
Для посетителей арт-парка собираются построить спа-отель на 120 номеров. Рядом откроют сафари-парк с прирученными животными.