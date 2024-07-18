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В Казахстане выросло тюремное население

Председатель Комитета уголовно-исполнительной системы РК Тенизжан Джанибеков рассказал о росте тюремного населения в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

«За последние четыре года наблюдается рост тюремного населения почти на семь тысяч человек. Это связано с ужесточением законодательства в сфере краж чужого имущества, семейно-бытового насилия, скотокрадства и дорожно-транспортных происшествий. Необходимо отметить, что 93 процента осуждены за тяжкие и особо тяжкие преступления. При этом 45 процентов осуждённых ранее судимы за умышленные преступления. В данном случае с уверенностью можем сказать, что мы работаем с наиболее сложной категорией населения», — сообщил Джанибеков на брифинге в СЦК.

Заместитель председателя КУИС Жанибек Баймаганбетов сообщил, что «в сутки содержание одного осуждённого обходится бюджету страны в 7,5 тысячи тенге».