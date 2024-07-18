Летний фестиваль «Счастье чистой воды» состоится в августе в Иркутске

— Все мы участвовали в создании концепции большого и яркого зимнего праздника «Счастье чистой воды», который получил признание у иркутян и был отмечен на высшем уровне. А сегодня мы готовим летнюю интерпретацию события. Оно будет состоять из трех частей: интеллектуальной, развлекательной и гастрономической, — подчеркнула советник мэра Иркутска Инга Корочкина.