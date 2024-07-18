Летний фестиваль «Счастье чистой воды» состоится в августе в Иркутске

На площади у памятника Александру III планируют провести фестиваль «Счастье чистой воды». По предварительной информации, он пройдет 17−18 и 24−25 августа. Такое решение приняли сегодня на организационной встрече рабочей группы. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города Иркутска.
В программу мероприятия войдут лектории, презентации с темой научных исследований о состоянии Ангары и Байкала. Участники познакомятся с современными технологиями очистки водоемов и посмотрят исторические кинокартины, поучаствуют в различных играх, конкурса-дефиле, квизах и послушают выступления музыкантов. Также состоится большой праздничный концерт.
— Все мы участвовали в создании концепции большого и яркого зимнего праздника «Счастье чистой воды», который получил признание у иркутян и был отмечен на высшем уровне. А сегодня мы готовим летнюю интерпретацию события. Оно будет состоять из трех частей: интеллектуальной, развлекательной и гастрономической, — подчеркнула советник мэра Иркутска Инга Корочкина.
Гостям будет представлена кухня около 30 ресторанов Иркутска, в которых можно будет попробовать множество различных блюд. Ознакомиться с полной программой фестиваля можно на сайте irkutskhappy.ru/.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в этом году 35 человек стали выпускниками «Школы фермера».