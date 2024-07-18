В Заксобрании Иркутской области прошла встреча с представителями землячеств

В Законодательном Собрании Иркутской области прошла встреча с представителями иркутских землячеств из Москвы, Санкт-Петербурга и Крыма. Вместе с председателем областного парламента Александром Ведерниковым и председателем комиссии по регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Галиной Кудрявцевой они обсудили совместные мероприятия и дальнейшее сотрудничество.
— Работа наших землячеств помогает создавать и продвигать имидж Приангарья за пределами нашего региона, а уроженцам Иркутской области — чувствовать сопричастность ко всем событиям малой Родины, — отметил Александр Ведерников.
Наши земляки из Москвы отметили хорошую организацию работы стенда Иркутской области на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, а председатель правления Санкт-Петербургской региональной общественной организации «Иркутское землячество “Ангара” Андрей Сороквашин предложил установить на Пискаревском кладбище Санкт-Петербурга мемориальную доску воинам-иркутянам, погибшим при защите Ленинграда. Крымчане рассказали о том, как в их регионе строится работа по изучению роли иркутян в истории Крыма.
Представители землячеств также рассказали о проектах, которые планируют реализовать в Иркутской области к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.