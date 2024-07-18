Музыкант Алексей Горшенев ответил, будет ли продолжение сериала «Король и Шут»

Также у Горшенева спросили, на каком этапе находится открытие арт-пространства в честь фронтмена «Короля и Шута». Как отметил музыкант, он не может купить или арендовать помещение. Поэтому обратился в администрацию Санкт-Петербурга и ждет решения.