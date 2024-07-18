Музыкант Алексей Горшенев ответил, будет ли продолжение сериала «Король и Шут»

По словам брата лидера группы «Король и Шут» Михаила Горшенева, сейчас ведутся разговоры о возможных съемках. Однако чем закончится обсуждение, он пока не знает.
«Все упирается в финансы, поэтому, как только будут деньги, дадут свисток, разобьют тарелку — и погнали наши городских», — отметил Алексей в интервью Газете.ru.
Также у Горшенева спросили, на каком этапе находится открытие арт-пространства в честь фронтмена «Короля и Шута». Как отметил музыкант, он не может купить или арендовать помещение. Поэтому обратился в администрацию Санкт-Петербурга и ждет решения.
Ранее мы рассказывали о пяти рок-группах, похожих на «Король и Шут».