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Опасные вещества выявили в воздухе Красноярска

КРАСНОЯРСК, 18 июля, ФедералПресс. Столицу Красноярского края окутала дымка от лесных пожаров. После проведенных замеров посты в Советском районе показали содержание загрязняющих веществ. Об этом сообщили в пресс-службе минприроды края.

«За период с 00:00 часов 17 июля по 10:00 часов 18 июля зафиксированы превышения максимальной разовой предельно допустимой концентрации по сероводороду в микрорайоне Солнечный, а также в микрорайоне Северный. На посту в Солнечном было зафиксировано превышение среднесуточной предельно допустимой концентрации по взвешенным частицам (до 2,5 мкм) — мелкодисперсная пыль — 1,002 ПДК», — цитирует пресс-служба первого замминистра экологии края Юлию Гуменюк.

Замглавы ведомства напомнила, что из-за задымления Красноярска специалисты следят за качеством воздуха в режиме 24/7. Замеры также осуществляются и на границе санитарно-защитных зон промышленных предприятий.

В Красноярске режим НМУ пока принято решение не вводить, но в тоже время синоптики прогнозируют повышенное загрязнение воздуха.

Напомним, что блогера из Тувы оштрафовали за купание в аквариуме в красноярском супермаркете.

экология