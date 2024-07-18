Опасные вещества выявили в воздухе Красноярска

«За период с 00:00 часов 17 июля по 10:00 часов 18 июля зафиксированы превышения максимальной разовой предельно допустимой концентрации по сероводороду в микрорайоне Солнечный, а также в микрорайоне Северный. На посту в Солнечном было зафиксировано превышение среднесуточной предельно допустимой концентрации по взвешенным частицам (до 2,5 мкм) — мелкодисперсная пыль — 1,002 ПДК», — цитирует пресс-служба первого замминистра экологии края Юлию Гуменюк.