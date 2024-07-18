Жители Маркова побывали на личном приеме у губернатора

Кроме того, на встрече профильные министры доложили о том, какие еще мероприятия уже проводятся на территории муниципалитета: в этом году на выделенную субсидию будет отремонтировано 6,7 км местных дорог, а проект строительства новой школы в Березовом уже готов и проходит соответствующую экспертизу, объект планируется к сдаче в 2026 году.