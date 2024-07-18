Жители Маркова побывали на личном приеме у губернатора

Губернатор иркутской области Игорь Кобзев провел личный прием жителей Марковского муниципального образования. Для совместного обсуждения текущих проблем и дальнейшего развития территории присутствовали на встрече руководители профильных министерств, администрации муниципалитета.
Главные темы, которые волнуют людей — развитие общественного транспорта, строительство дорог, новых школ и детских садов, своевременный вывоз мусора.
В конце прошлого года в Маркова прошло выездное заседание Правительства региона во главе с губернатором. Тогда глава региона встретился с жителями и на основании высказанных пожеланий подписал распоряжение о социально- экономическом развитии муниципалитета. В частности документ предусматривает разработку плана развития территории на пятилетний период.
— Проект плана развития территории муниципалитета до 2029 года разработан, в этом месяце будем его обсуждать с жителями всех районов Марковского муниципального образования, — пояснил заместитель Председателя Правительства Приангарья Георгий Кузьмин.
План будет обсуждаться в каждом населенном пункте Марковского МО, после в него будут вноситься изменения.
Кроме того, на встрече профильные министры доложили о том, какие еще мероприятия уже проводятся на территории муниципалитета: в этом году на выделенную субсидию будет отремонтировано 6,7 км местных дорог, а проект строительства новой школы в Березовом уже готов и проходит соответствующую экспертизу, объект планируется к сдаче в 2026 году.