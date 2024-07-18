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В Омской области размер прожиточного минимума увеличился на 1705 рублей

Меньше всего прибавка составила детям — 796 рублей.

Источник: Комсомольская правда

В эту среду, 17 мюля, губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал постановление о повышении прожиточного минимума в 2025 году. Прибавка составит 1705 рублей.

С 1 января 2025 года прожиточный минимум на душу населения составит 15428 рублей.

Так, для трудоспособного населения прожиточный минимум будет 16816 рублей, для пенсионеров — 13268 рублей, для детей — 14965 рублей.

В сравнении с прошлым годом, увеличение прожиточного минимума составит 1705 рублей, для трудоспособного населения — 1858 рублей, для пенсионеров — 1466, для детей — 796 рублей.

Ранее мы писали, что омичам из домов престарелых будут давать на 1 грамм больше томатной пасты.