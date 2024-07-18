В новом учебном году в Новосибирске откроют самую большую школу

Это современное четырехэтажное здание общей площадью более 25 000 квадратных метров будет оснащено просторными кабинетами, лабораториями, тремя спортивными залами, актовым залом на 500 мест и 25-метровым бассейном. Об этом сообщили в пресс-центре городской администрации.
Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отметил, что новое здание лицея № 185 является крупнейшей по площади школой в городе, предназначенной для 975 учащихся.
Строительство обошлось примерно в два миллиарда рублей. Его завершат к началу нового учебного года.