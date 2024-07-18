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В новом учебном году в Новосибирске откроют самую большую школу

С 1 сентября новосибирские школьники начнут занятия в новом здании лицея № 185 в Октябрьском районе.

Источник: РИА "Новости"

Это современное четырехэтажное здание общей площадью более 25 000 квадратных метров будет оснащено просторными кабинетами, лабораториями, тремя спортивными залами, актовым залом на 500 мест и 25-метровым бассейном. Об этом сообщили в пресс-центре городской администрации.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отметил, что новое здание лицея № 185 является крупнейшей по площади школой в городе, предназначенной для 975 учащихся.

Строительство обошлось примерно в два миллиарда рублей. Его завершат к началу нового учебного года.

образование