В мэрии Воронежа объяснили причины повышения стоимости проезда

Решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Воронежа было принято в связи с тем, что отрасль пассажирских перевозок столкнулась с рядом серьезных проблем, пояснили в пресс-службе мэрии.
Напомним, сегодня на заседании Правления министерства тарифного регулирования Воронежской области был утвержден новый тариф: с 26 и 28 рублей (при безналичной и наличной оплате) он повышен до 31 и 33 рублей соответственно. Изменения вступят в силу уже 20 июня.
В городской администрации объяснили, что из-за осложненной экономической ситуации транспортные компании не имеют возможности обновить и расширить автопарки. Кроме того, наблюдается дефицит водительского состава. Фактически перевозчики выполняют около 65% объема транспортной работы от плановых значений.
Последний раз стоимость проезда повышали более полутора лет назад. За этот период индексация не производилась, при том, что инфляция имела положительную динамику, подчеркивал руководитель управления транспорта Максим Захаров:
«Тот уровень дохода заработной платы водителей, который был заложен в тарифе 2022 года, естественно, уже не соответствует зарплатным ожиданиям, которые имеются сейчас. Ввиду этого в отрасли наблюдается очень большая проблема, связанная с оттоком водительского состава и технических специалистов, которые осуществляют непосредственное обслуживание подвижного состава. На сегодняшний день отрасль, фактически, выживает, здесь сложно говорить о каком-либо развитии».
Ранее власти сообщили, что экономически обоснованный тариф составляет 38 рублей за безналичный расчет и 41 рубль за наличный. В эту сумму включены затраты на выплату заработной платы водителям, расходы на топливо и смазочные материалы, техническое обслуживание, ремонт и замену комплектующих, рентабельность.
Например, в соседнем Липецке стоимость проезда составляет 29 и 34 рублей, в Курске — 27 и 33 рубля, в Казани — 38 и 42 рубля, в Перми — 37, в Новокузнецке — 33 и 38. Таким образом, даже после повышения тарифа Воронеж по-прежнему остается одним из городов с его самым низким значением, подытожили власти.