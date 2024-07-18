В мэрии Воронежа объяснили причины повышения стоимости проезда

«Тот уровень дохода заработной платы водителей, который был заложен в тарифе 2022 года, естественно, уже не соответствует зарплатным ожиданиям, которые имеются сейчас. Ввиду этого в отрасли наблюдается очень большая проблема, связанная с оттоком водительского состава и технических специалистов, которые осуществляют непосредственное обслуживание подвижного состава. На сегодняшний день отрасль, фактически, выживает, здесь сложно говорить о каком-либо развитии».