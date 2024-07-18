Артист Артем Качер выступит на Дне металлурга в Тайшете

Исполнитель и певец Артем Качер выступит сразу на двух празднованиях в Тайшете. 20 июля город отметит День металлурга и День города. Об этом сообщила пресс-служба администрации.
— Популярный артист, обладатель двух «Золотых граммофонов» обещает подарить незабываемый концерт. Его хиты «Один на один», «Буду тебя любить», «Девочка не плачь», покорившие российскую сцену, прозвучат вживую для жителей города, — поделились в пресс-службе.
Изначально была информация, что в день праздника перед горожанами выступит исполнитель Натан, но певец не смог приехать. Концерт начнется в 16:00 на площади Юбилейной.
Также в программе мероприятия обещают выступление кавер групп из Красноярска и Иркутска, силовое шоу, выставка мотоциклом и многое другое.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что губернатор Приангарья Игорь Кобзев проведет прямую линию с жителями 18 июля в 19:00. Желающие смогут задать волнующие вопросы напрямую главе региона.
Напомним, как писал KP.RU, согласно данным МЧС, террористы подожгли «Крокус Сити Холл» бензином и коктейлями Молотова.