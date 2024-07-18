Будьте осторожны: На мобильники жителей Кубани массово пришли тревожные сообщения

Краснодарский край находится во власти адского пекла. Жара такая, что вырубают свет, останавливают работу городских аттракционов и просят жителей не врубать разом несколько кондиционеров. Причем в июле уже побиты сразу несколько рекордов по ужасному пеклу — 16, 17 и 18 числа столбики термометров поднялись на отметки вышли 40 градусов. Синоптики тут же сообщили — побиты рекорды многолетней давности.
Например, 18 июля последний раз так жарко в Краснодаре было… 62 года назад. То есть такого адского пекла в этот день город не видел с 1962 года.
16 июля был побит рекорд по жаре 23-летней давности. А 17 числа — 2026 года.
И, судя по всему, это еще и не предел! 18 июля жители Краснодарского края получили на свои мобильники тревожные сообщения от МЧС:
«Сильная жара +40- +42 ожидается с 13−17 часов 19,20,21 июля 2024 года. Будьте осторожны».
Кроме того, в МЧС Краснодарского края предупредили и о том, что в регионе введен особый противопожарный режим. А разведение огня строго запрещено. Также на Кубани из-за жары отменили фестивали в казачьей станице Атамань. Сократили и количество ярмарок выходного дня, а также временно не работают аттракционы в Краснодаре. Во время адского пекла на каруселях нельзя кататься с 12 до 17 часов. Тем временем жители Краснодара устроили кухни на своих балконах. Они выходят, нагревают на солнце сковороду и жарят яичницу под палящими лучами. Готовится глазунья буквально за считанные минуты. А тем временем синоптики обрадовали — они рассказали, когда адское пекло прекратится. Метеорологи даже назвали день, с которого ждать долгожданную прохладу.