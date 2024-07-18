Будьте осторожны: На мобильники жителей Кубани массово пришли тревожные сообщения

Кроме того, в МЧС Краснодарского края предупредили и о том, что в регионе введен особый противопожарный режим. А разведение огня строго запрещено. Также на Кубани из-за жары отменили фестивали в казачьей станице Атамань. Сократили и количество ярмарок выходного дня, а также временно не работают аттракционы в Краснодаре. Во время адского пекла на каруселях нельзя кататься с 12 до 17 часов. Тем временем жители Краснодара устроили кухни на своих балконах. Они выходят, нагревают на солнце сковороду и жарят яичницу под палящими лучами. Готовится глазунья буквально за считанные минуты. А тем временем синоптики обрадовали — они рассказали, когда адское пекло прекратится. Метеорологи даже назвали день, с которого ждать долгожданную прохладу.