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Десятки улиц обесточены в Геленджике

В Геленджике днем в четверг, 18 июля, произошли массовые отключения электроэнергии. Десятки улиц остались без света. По многим адресам срок восстановления энергии составляет 10 часов, сообщается в Telegram-канале МЦУ Геленджика.

На 10 часов пропал свет на улицах Маяковского, Островского, Сурикова, Блока и многих других. Список улиц регулярно дополняется. На четыре часа пропал свет на улице Совхозная-Декабристов, на два — на Казакова, Соколова, Мироненко и еще нескольких. В течение как минимум семи часов электроэнергии не будет на улицах Тельмана, Фадеева, Красноармейская и других.

В 12:30 была восстановлена подача электроэнергии на улицах Чайковского, Новороссийская, Тельмана, Курзальная и других. Прямо сейчас ведутся работы в селе Дивноморское, первоначально в МЦУ заявили, что срок восстановления составляет один час. Позже появилась информация, что в селе срок восстановления электроэнергии увеличен до четырех часов по всем адресам (кроме ЖК «Легенда», сети ЖК обсуживает ООО «Кедр»).

ЖКХ