В крымском университете достроили два общежития для студентов

Два новых общежития появятся для студентов КФУ на проспекте Вернадского в Симферополе. Здания уже построены недалеко от корпуса университета, известного как «Свечка». На данный момент основные строительные работы завершены, сообщил и.о. ректора КФУ Владимир Курьянов.
«Строительство почти завершено, все необходимое закуплено, мебель сейчас должны как раз расставлять по комнатам. Все сети уже подключены, сейчас идет проверка их работоспособности».
После сдачи зданий в эксплуатацию внутри общежитий будет проводиться ряд проверок от контролирующих инстанций. Поэтому заселиться в новые корпуса с видом на Симферопольское водохранилище учащиеся вуза до 1 сентября не успеют.
Всего в новых жилых зданиях предусмотрено 700 мест для студентов федерального университета. Для заселения иногородние студенты должны подать заявление на имя ректора.