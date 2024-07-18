В части Северного района Воронежа в субботу не будет воды

— Будет проводиться переключение магистральных водоводов диаметром 560 мм и 350 мм. Для минимизации количества потребителей, которым не будет поставляться ресурс, проведено переключение ряда многоквартирных домов на резервные сети водоснабжения, — сообщили в РВК-Воронеж. — Длительное время в работе с водоводами больших диаметров занимает слив воды и наполнение систем — от 3 до 6 часов. Только после полного осушения труб бригады смогут незамедлительно приступить к переключению. По завершении также потребуется время, для того чтобы восстановить подачу ресурса у потребителей.