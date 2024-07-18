В части Северного района Воронежа в субботу не будет воды

Городское управление ЖКХ предупредило воронежцев об отключении холодной воды в Коминтерновском районе. Ресурс временно ограничат с 22.00 19 июля до ночи 20 июля в квартале Хользунова — 60-й армии — бульвар Победы — Жукова. Это связано с работами по обустройству дублера Московского проспекта.
— Будет проводиться переключение магистральных водоводов диаметром 560 мм и 350 мм. Для минимизации количества потребителей, которым не будет поставляться ресурс, проведено переключение ряда многоквартирных домов на резервные сети водоснабжения, — сообщили в РВК-Воронеж. — Длительное время в работе с водоводами больших диаметров занимает слив воды и наполнение систем — от 3 до 6 часов. Только после полного осушения труб бригады смогут незамедлительно приступить к переключению. По завершении также потребуется время, для того чтобы восстановить подачу ресурса у потребителей.
В мэрии обещают организовать подвоз воды на время отключения, места обещают опубликовать немного позднее. Тем не менее, не лишним будет запастись водой.
Водоснабжение будет приостановлено по следующим адресам:
— б. Победы, 17, 17Р, 17б, 19, 19а, 19 В, 19 г, 21, 23, 23а;
— ул.60-й Армии, 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 15 Т, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27;
— ул. Лизюкова, 2, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 35б, 36, 36а, 37, 38, 38А, 38 В, 39, 40, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59 г, 61;
— ул. Хользунова 42а, 64, 64а, 66, 68, 70, 70а, 72, 72а, 72б, 74,76.