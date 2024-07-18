В Беларуси растет заболеваемость острыми кишечными инфекциями. В чем причина

— В первом полугодии 2024-го мы наблюдаем умеренный рост заболеваемости кишечными инфекциями и сальмонеллезом. Наиболее актуальными для нас являются вирусные кишечные инфекции, к которым относятся ротавирусная, норовирусная и энтеровирусная инфекции: на них приходится 62% случаев в структуре заболеваемости, — рассказала заведующая противоэпидемическим отделением Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Влада Запольская.
По ее словам, санитарно-эпидемиологическая служба проводит расследование всех случаев острых кишечных инфекций и пищевых отравлений, чтобы установить место заражения, факторы передачи, пути инфекции и причины заболевания. Так, 92% случаев заражения кишечными инфекциями происходили по месту жительства, в 84% случаев причиной заражения стало употребление в пищу недоброкачественных или небезопасных продуктов питания.
— Можно выделить три основные причины возникновения заболеваний. Чаще всего, в 47% случаев, потребители плохо моют фрукты и овощи, в 26% — неправильно хранят продукты питания и в 17% — недостаточно обрабатывают их термически. В то же время профилактика кишечных инфекций, в том числе и пищевых отравлений, достаточно тривиальна и неизменна: предупредить заболевания можно, соблюдая правила личной гигиены и гигиены рук, — пояснила эпидемиолог. В.
Запольская добавила, что нынешний прирост заболеваемости специалисты связывают именно с ослаблением гигиены:
— Несколько расслабились потребители после пандемии, забывают, когда нужно мыть руки. Обязательно делать это перед едой, после посещения туалета и прихода с улицы, да и вообще как можно чаще. Если нет такой возможности, нужно использовать антибактериальные влажные салфетки или санитайзер, — подытожила заведующая противоэпидемическим отделением.