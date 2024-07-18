В Беларуси растет заболеваемость острыми кишечными инфекциями. В чем причина

— Можно выделить три основные причины возникновения заболеваний. Чаще всего, в 47% случаев, потребители плохо моют фрукты и овощи, в 26% — неправильно хранят продукты питания и в 17% — недостаточно обрабатывают их термически. В то же время профилактика кишечных инфекций, в том числе и пищевых отравлений, достаточно тривиальна и неизменна: предупредить заболевания можно, соблюдая правила личной гигиены и гигиены рук, — пояснила эпидемиолог. В.