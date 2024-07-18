Цветение сакуры в Японии и лаванды в Крыму — о чём мечтают туристы

Абсолютным фаворитом среди российских направлений для флоритуризма (цветочного туризма) стал Крым: каждый четвертый опрошенный путешественник (26%) хотел бы отправиться в республику, чтобы увидеть цветущие поля лаванды. Период активного цветения приходится на курортный сезон и длится с июня по август, поэтому туристы могут совместить пляжный отдых с посещением плантаций. Лавандовые поля можно найти рядом с прибрежными городами Крыма: неподалеку от Алушты, где средняя стоимость бронирования в отелях и апартаментах этим летом составляет 5 700 рублей, Гурзуфа — 7 700 рублей, а также Севастополя — 4 100 рублей.