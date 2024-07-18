На Олимпийские игры в Париж отправятся трое петербургских спортсменов

Помимо троих петербургских спортсменов участие в Олимпийских играх также примут теннисисты Даниил Медведев, Павел Котов, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Елена Веснина, каноисты Захар Петров, Алексей Коровашков и Олеся Ромасенко, а также велогонщики Тамара Дронова и Алена Иванченко. Одним из отказавшихся от участия в Олимпиаде стал велосипедист из Выборга.