На Олимпийские игры в Париж отправятся трое петербургских спортсменов

Город Неве на Олимпиаде — 2024 представят прыгунья на батуте Анжела Бладцева, велогонщик Глеб Сырица и пловец Евгений Сомов.
Помимо троих петербургских спортсменов участие в Олимпийских играх также примут теннисисты Даниил Медведев, Павел Котов, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Елена Веснина, каноисты Захар Петров, Алексей Коровашков и Олеся Ромасенко, а также велогонщики Тамара Дронова и Алена Иванченко. Одним из отказавшихся от участия в Олимпиаде стал велосипедист из Выборга.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что спортсмены из Петербурга смогут получить порядка 5 млн рублей за первое место на Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года. Денежное вознаграждение также предусмотрено за четвертое, пятое и шестое места.