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На Олимпийские игры в Париж отправятся трое петербургских спортсменов

Международный Олимпийский комитет (МОК) опубликовал список российских и белорусских спортсменов, которые в нейтральном статусе примут участие летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Всего в списке 15 россиян, трое — из Петербурга.

Источник: Коммерсантъ

Город Неве на Олимпиаде — 2024 представят прыгунья на батуте Анжела Бладцева, велогонщик Глеб Сырица и пловец Евгений Сомов.

Помимо троих петербургских спортсменов участие в Олимпийских играх также примут теннисисты Даниил Медведев, Павел Котов, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Елена Веснина, каноисты Захар Петров, Алексей Коровашков и Олеся Ромасенко, а также велогонщики Тамара Дронова и Алена Иванченко. Одним из отказавшихся от участия в Олимпиаде стал велосипедист из Выборга.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что спортсмены из Петербурга смогут получить порядка 5 млн рублей за первое место на Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года. Денежное вознаграждение также предусмотрено за четвертое, пятое и шестое места.