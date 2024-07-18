В Свердловской области разрешили жарить шашлыки

«Отмена режима стала возможной в связи с тем, что обстановка с лесными и другими природными пожарами стабилизировалась, а показатели техногенных пожаров существенно снизились, — пояснили в Департаменте информационной политики Свердловской области. — Кроме того, специалисты отмечают нормализацию метеорологических условий на территории Среднего Урала».
В связи с отменой особого противопожарного режима разрешено посещение лесов, разведение огня.
При этом муниципальные власти могут самостоятельно продлить противопожарный режим. Поэтому ограничения в отдельных округах могут действовать.
«МК-Урал» ранее писал, что в Свердловской области с 12 апреля был введен особый противопожарный режим. На территории региона запрещено разводить костры, сжигать мусор, проводит пожароопасные работы, а также использовать открытый огонь.
Нарушителям грозили штрафы: для физических лиц — от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей, для юридических лиц — от 400 до 800 тысяч рублей.