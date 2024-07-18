В Камышине прошли похороны участника СВО Михаила Фролкова

В Волгоградской области 18 июля простились с участником специальной военной операции, погибшим на линии соприкосновения. Камышанина Михаила Фролкова проводили в последний путь со всеми воинскими почестями. Печальную весть сообщили в администрации Камышина.
— Михаил Сергеевич мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг, — говорится в кратком некрологе.
32-летний Михаил Фролков подписал контракт с Минобороны РФ добровольно. Его не стало в апреле 2024 года. Он попал под обстрел, вынося раненых товарищей.
Редакция выражает искренние соболезнования родным и близким Михаила Фролкова и всех погибших в ходе спецоперации.