На Кубани отменили курортный сбор для туристов из пяти регионов

«Им мы вводим новую льготную категорию при взимании курортного сбора. Кубанский санкур примет жителей новых российских регионов и прифронтовой полосы», — прокомментировал спикер ЗСК Юрий Бурлачко.
Юрий Александрович обратил внимание, что Краснодарский края принимают на лечение и восстановление россиян, которые ежедневно находятся под угрозой. Многие едут восстановить здоровье, и брать с такой категории граждан плату некорректно.
«И сейчас самим фактом снятия курортного сбора хотим подчеркнуть — вы не просто отдыхающие, вы — наши, вы гости всей Кубани», — подчеркнул Юрий Бурлачко.
Ранее стало известно, что два депутата стали почетными жителями Краснодара.