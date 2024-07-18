Внук главы МИД СССР Громыко рассказал об отношении Мистера Нет к своему прозвищу

На время министерства Громыко выпало множество испытаний — всего через несколько лет после его назначения разразился Карибский ядерный кризис. В воспоминаниях он отмечал, что не был согласен с идеей размещения советского оружия на Кубе — поскольку это вызвало бы «взрыв» в США. Так и произошло. Переговоры с американским президентом Джоном Кеннеди Громыко называл самыми трудными в своей карьере. В том числе благодаря его усилиям советско-американской войны удалось избежать.