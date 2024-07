Внук главы МИД СССР Громыко рассказал об отношении Мистера Нет к своему прозвищу

К своему образу в западной прессе он всегда относился с иронией. Однажды его спросили, что он думает о статье о нем в The New York Times. «Примерно половина — правда, а половина — ложь», — сказал Громыко. «Поскольку The Times — сбалансированная газета, этого следовало ожидать».