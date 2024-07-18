В цветах обнаружили опасного карантинного вредителя.

Специалисты управление Россельхознадзора по Омской области обнаружили в цветах опасного канатинного вредителя. Эустомы и альстромерии российская предпринимательница собиралась вывести на продажу в Казахстан.
Для этого ей необходимо было получить фитосанитраный сертификат на вывоз продукции. В отобранных образцах специалисты Россельхознадзора нашли западного (калифорнийского) цветочного трипса — опасного карантинного вредителя, и переносчика переносчик вирусных заболеваний растений.
«Зараженная часть груза сожжена и не допущена к вывозу. Это первый случай обнаружения западного (калифорнийского) цветочного трипса в 2024 году», — прокомментировали ведомстве.