Новую шахматную академию откроют в Екатеринбурге в 2025 году

Напомним, областная федерация шахмат получила здание в июле 2019 года. В мае 2023 года стало известно, что реставрацией займется компания «Юнивест-строй», которая занималась реставрацией театра кукол. Стоимость работ составит 212 млн руб. Площадь здания — 2334,7 кв. метра. Финансирование предусмотрено из бюджета области и областной федерации шахмат.
В особняке должен появиться зал-трансформер для проведения больших мероприятий, музей. Часть площадей будет отдана детской академии, другая часть — федерации.
Альберт Степанян на пресс-конференции анонсировал создание шахматной аллеи рядом с Домом офицеров. По его словам, проект будет реализован совместно с военно-историческим обществом при поддержке компании «Сима-ленд».
В 2024 году Екатеринбург принял детский турнир первенства России, в котором участие приняли 83 региона. «Этот турнир вошел в Книгу Рекордов России, как самое массовое детское шахматное мероприятие: в соревнованиях участвовало 4 тыс. человек, одновременно за столами играли 1,5 тыс. человек», — подчеркнул Альберт Степанян.