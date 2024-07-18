Новую шахматную академию откроют в Екатеринбурге в 2025 году

К 2025 году в Екатеринбурге на пересечении улиц Малышева и Горького будет закончена реконструкция нового здания Уральской шахматной академии, сообщил на пресс-конференции исполнительный директор Федерации шахмат Свердловской области, директор Уральской шахматной академии Альберт Степанян. По его словам, сейчас в здании на ул. Малышева, 58 идет реставрация, заканчиваются работы по укреплению фундамента.