С приближением учебного года в Омске обостряется ситуация с нехваткой педагогов

По состоянию на 15 июля 2024 года зафиксирована нехватка 1001 специалиста, включая педагогов-предметников по 16 дисциплинам, тогда как месяцем ранее речь шла о 800 таковых.
Наибольшая потребность наблюдается среди учителей математики: объявлено 120 таких вакансий. В своеобразном топ-3 также учителя русского языка и литературы (95 вакансий) и учителя английского языка (81 вакансия). Значительной можно назвать и нехватку учителей начальных классов — 78 свободных позиций.
Примечательно, что при этом число предметов, по которым «недоукомплектованы» омские школы сократилось: месяцем ранее их было 18.