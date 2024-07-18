У узбекистанцев появилась возможность закрыть доступ к своей кредитной истории

Кредитное бюро «Кредитно-информационный аналитический центр» в тестовом режиме запустило услугу «Заморозка» для дополнительной защиты кредитной истории физических лиц и сопутствующей информации.
С помощью сервиса граждане, которые не планируют получить кредит, могут заблокировать свою кредитную историю для посторонних лиц. Это делается для того, чтобы без ведома владельца никто не смог получить информацию о нем. При блокировке доступа к кредитной истории мошенники не смогут оформить кредит на их имя даже в случае взлома.
Сейчас данная услуга бесплатная. Планируется, что с 1 января следующего года сервис будет работать на платной основе. Стоимость услуги оценивается в размере 0,03 базовой расчетной величины (без НДС).