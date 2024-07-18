У узбекистанцев появилась возможность закрыть доступ к своей кредитной истории

С помощью сервиса граждане, которые не планируют получить кредит, могут заблокировать свою кредитную историю для посторонних лиц. Это делается для того, чтобы без ведома владельца никто не смог получить информацию о нем. При блокировке доступа к кредитной истории мошенники не смогут оформить кредит на их имя даже в случае взлома.