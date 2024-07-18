Свердловчанам с 18 июля разрешили посещать леса и разводить костры

«Отмена режима стала возможной в связи с тем, что обстановка с лесными и другими природными пожарами стабилизировалась, а показатели техногенных пожаров существенно снизились», — сказано в сообщении. Отмечается, что власти муниципалитетов могут самостоятельно принимать решение о продлении противопожарного режима в зависимости от складывающейся обстановки на их территории.