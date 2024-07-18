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В Казахстане будут анонимно лечить от игровой зависимости

В Казахстане вводят новый порядок лечения лудоманов — без постановки на диспансерный учёт. Об этом сообщил вице-министр туризма и спорта Мирас Тулебаев, передаёт BaigeNews.kz.

«Не секрет, что лудоманы не обращаются за помощью в государственные клиники. Причина тому — динамический учёт таких пациентов. Взятые на учёт граждане не могут поступить в вуз, служить в армии или трудоустроиться. По данным Минздрава, на официальном учёте состоит всего 19 лудоманов. Разумеется, данная статистика нисколько не отражает реальную картину в стране», — сказал Тулебаев.

В этой связи, по его словам, в Казахстане ввели новый порядок лечения игромании.

«Большинство пациентов за очень большие деньги проходят реабилитацию в частных организациях. Существует проблема бесконтрольности и закрытости частных учреждений. Теперь анонимность будет обеспечена и в государственных клиниках. Новый порядок позволит обеспечить лудоманов качественной бесплатной медицинской помощью», — указал вице-министр.