В Казахстане будут анонимно лечить от игровой зависимости

«Не секрет, что лудоманы не обращаются за помощью в государственные клиники. Причина тому — динамический учёт таких пациентов. Взятые на учёт граждане не могут поступить в вуз, служить в армии или трудоустроиться. По данным Минздрава, на официальном учёте состоит всего 19 лудоманов. Разумеется, данная статистика нисколько не отражает реальную картину в стране», — сказал Тулебаев.
В этой связи, по его словам, в Казахстане ввели новый порядок лечения игромании.
«Большинство пациентов за очень большие деньги проходят реабилитацию в частных организациях. Существует проблема бесконтрольности и закрытости частных учреждений. Теперь анонимность будет обеспечена и в государственных клиниках. Новый порядок позволит обеспечить лудоманов качественной бесплатной медицинской помощью», — указал вице-министр.