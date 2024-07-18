В Казахстане будут анонимно лечить от игровой зависимости

«Не секрет, что лудоманы не обращаются за помощью в государственные клиники. Причина тому — динамический учёт таких пациентов. Взятые на учёт граждане не могут поступить в вуз, служить в армии или трудоустроиться. По данным Минздрава, на официальном учёте состоит всего 19 лудоманов. Разумеется, данная статистика нисколько не отражает реальную картину в стране», — сказал Тулебаев.