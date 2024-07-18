Одну из самых оживленных улиц Кишинева на три дня перекроют велосипедисты: В Кишинёве пройдут соревнования по триатлону

Так, с 00:00 до 17:00 будет ограничего движение транспорта по трем полосам ул. Каля Ешилор, на участке между ул. Месаджер и ул. Каля Ешилор, 75, около АЗС ROMPETROL, в направлении Балканского шоссе. Движение будет осуществляться в обоих направлениях по оставшимся трем полосам улицы.