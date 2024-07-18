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Одну из самых оживленных улиц Кишинева на три дня перекроют велосипедисты: В Кишинёве пройдут соревнования по триатлону

Мэрия Кишинева предупреждает, что в с 19 по 21 июля на улице Каля Ешилор будет частично ограничено движение в связи с проведением Triathlon Festival.

Так, с 00:00 до 17:00 будет ограничего движение транспорта по трем полосам ул. Каля Ешилор, на участке между ул. Месаджер и ул. Каля Ешилор, 75, около АЗС ROMPETROL, в направлении Балканского шоссе. Движение будет осуществляться в обоих направлениях по оставшимся трем полосам улицы.

Социально-спортивное мероприятие Triathlon Festival состоится в парке La Izvor. Фестиваль организован Национальной спортивной федерацией триатлона Республики Молдова в сотрудничестве со столичной мэрией.

В указанный период маршруты троллейбусов № 8 и № 23 будут следовать до перекрестка с ул. Барьера Скулень.

Водителей призывают следовать указаниям дорожных правоохранителей, проявлять терпение и дисциплину, строго соблюдая правила дорожного движения.