Одну из самых оживленных улиц Кишинева на три дня перекроют велосипедисты: В Кишинёве пройдут соревнования по триатлону

Так, с 00:00 до 17:00 будет ограничего движение транспорта по трем полосам ул. Каля Ешилор, на участке между ул. Месаджер и ул. Каля Ешилор, 75, около АЗС ROMPETROL, в направлении Балканского шоссе. Движение будет осуществляться в обоих направлениях по оставшимся трем полосам улицы.
Социально-спортивное мероприятие Triathlon Festival состоится в парке La Izvor. Фестиваль организован Национальной спортивной федерацией триатлона Республики Молдова в сотрудничестве со столичной мэрией.
В указанный период маршруты троллейбусов № 8 и № 23 будут следовать до перекрестка с ул. Барьера Скулень.
Водителей призывают следовать указаниям дорожных правоохранителей, проявлять терпение и дисциплину, строго соблюдая правила дорожного движения.