Уроженка Самарской области Диана Шнайдер выступит на Олимпиаде в Париже

Уроженка Самарской области 20-летняя Диана Шнайдер, признанная одной из самых талантливых теннисисток своего поколения, примет участие в Олимпиаде в Париже. Девушка родом из Жигулевска. Она увлеклась теннисом в возрасте 4 лет, когда ее семья переехала в Тольятти.
Первым тренером юной теннисистки был Сергей Коновалов. В возрасте 8 лет она переехала в Москву и стала тренироваться у Самвела Минасяна. В настоящее время Диана живет в США, где учится в Университете Северной Каролины и играет за команду колледжа в Национальной ассоциации студенческого спорта.
Спортсменка заявила о себе во всеуслышание в 2021 году, когда выиграла парный Уимблдон с белоруской Кристиной Дмитрук. Также девушка является четвертьфиналисткой Ролан Гаррос 2024 года в парном разряде, победительницей двух турниров WTA в одиночном разряде и трех турниров WTA 125. В юниорах она стала обладательницей трех титулов «Большого шлема».