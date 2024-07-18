Уроженка Самарской области Диана Шнайдер выступит на Олимпиаде в Париже

Первым тренером юной теннисистки был Сергей Коновалов. В возрасте 8 лет она переехала в Москву и стала тренироваться у Самвела Минасяна. В настоящее время Диана живет в США, где учится в Университете Северной Каролины и играет за команду колледжа в Национальной ассоциации студенческого спорта.