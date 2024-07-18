Омский колледж получит грант на подготовку специалистов для «Газпром нефти»

Грант предоставлен Омскому промышленно-экономическому колледжу по федеральной программе «Профессионалитет». Средства — 100 млн рублей — пойдут на создание научно-образовательного центра по подготовке специалистов рабочих профессий.
Научно-образовательный центр будет базироваться в Омском промышленно-экономическом колледже и займется подготовкой кадров для дочерних компаний «Газпром нефть». Компания как опорный работодатель обязуется обеспечить выпускников рабочими местами. Обучение будет проходить с использованием современной материальной базы, а в формировании образовательной программы примут участие специалисты Омского НПЗ. Для закрепления знаний стажировку студенты также будут проходить на предприятии.
«Омский НПЗ ежегодно может трудоустроить до 150 выпускников учебных заведений по рабочим профессиям. Они нужны нашему предприятию. Поэтому в рамках проекта “Профессионалитет” мы примем участие в техническом оснащении кабинетов и лабораторий, которые будут приближены к условиям нефтеперерабатывающего производства», — отметил генеральный директор ОНПЗ Олег Белявский.
Обучение будет бесплатным. Получить профильное образование смогут также студенты Омского авиационного колледжа имени Н. Е. Жуковского и Омского монтажного техникума. Соглашение об этом подписали генеральный директор ОНПЗ Олег Белявский, министр образования региона Иван Кротт, министр промышленности и научно-технического развития Омской области Андрей Посаженников и руководители учебных заведений.
«Совместная работа “Газпром нефти” и правительства Омской области повысит привлекательность промышленных профессий среди молодежи и даст им возможность реализоваться в родном регионе. Благодаря открытию образовательного центра студенты смогут обучаться в современных, оборудованных классах, проходить стажировку на ведущих предприятиях “Газпром нефти” и по итогу получить перспективную и востребованную профессию, а также трудоустройство», — подчеркнул министр образования Омской области Иван Кротт.
Омский промышленно-экономическом колледж для размещения центра по подготовке специалистов рабочих профессий выбран неслучайно. Учебное заведение — участник партнерской системы «Лига колледжей», которая создана «Газпром нефтью» для сотрудничества с организациями среднего профессионального образования. Проект направлена на усиление подготовки кадров в среднем профессиональном образовании.