Омский колледж получит грант на подготовку специалистов для «Газпром нефти»

Научно-образовательный центр будет базироваться в Омском промышленно-экономическом колледже и займется подготовкой кадров для дочерних компаний «Газпром нефть». Компания как опорный работодатель обязуется обеспечить выпускников рабочими местами. Обучение будет проходить с использованием современной материальной базы, а в формировании образовательной программы примут участие специалисты Омского НПЗ. Для закрепления знаний стажировку студенты также будут проходить на предприятии.