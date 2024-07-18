На Кубани утвердили электронный проездной для льготников

К 2026 года в крае создадут инфраструктуру по замене бумажных проездных документов на электронные. Их использование будет доступно во всем регионе. На реализацию закона в 2024 году выделят около 57 млн рублей. В 2025 и 2026 годах направят по 11 млн рублей на каждый год.