На Кубани утвердили электронный проездной для льготников

На Кубани утвердили электронный проездной билет для льготников. Решение приняли на 42-й сессии Заксобрания региона.
В Краснодарском крае льготными проездными и талонами пользуются 18 категорий граждан.
«Переход на электронный проездной позволит им пользоваться льготами по оплате проезда в проактивном режиме. Льготникам не придется получать в органах соцзащиты населения бумажные талоны и документы, подтверждающие право на приобретение бумажного проездного», — отметили на заседании.
К 2026 года в крае создадут инфраструктуру по замене бумажных проездных документов на электронные. Их использование будет доступно во всем регионе. На реализацию закона в 2024 году выделят около 57 млн рублей. В 2025 и 2026 годах направят по 11 млн рублей на каждый год.
«Рассмотренный нами законопроект ориентирован на то, чтобы упростить процесс предоставления мер поддержки по оплате проезда для сотен тысяч людей. По окончании переходного периода меньше проблем и хлопот станет не только у граждан-льготников, но и у перевозчиков, работников органов социальной защиты населения», — отметил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.