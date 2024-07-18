В июле едим «Юлию»: в Крыму на несколько недель раньше начался арбузный сезон

В целом в Крыму под бахчевыми культурами занято 500 га. Арбузы и дыни высаживают там, где есть вода для полива — поближе к Салгиру или к подземным источникам. Поэтому при всех преимуществах крымского арбуза — позднему созреванию и высокой сахаристости, — массовой эту культуру не назовешь. Площади под посадки нужно менять, иначе арбузы поразит фузариоз — грибковое поражение почвы, не дающее арбузу набрать массу. Но делянки привязаны к источнику воды, и пространства для маневра нет. Поэтом в Крыму арбузы высаживают рассадой, которая более устойчива к паразитам, но и стоимость продукции повышает. Сейчас обыкновенный красный полосатый арбуз в Крыму продают по 40 рублей за кило, экзотический жёлтый — по 80 рублей.