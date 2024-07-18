В июле едим «Юлию»: в Крыму на несколько недель раньше начался арбузный сезон

Аномальная жара, установившаяся в Крыму, бьет не только по самочувствию и здоровью человека. От рекордно высоких температур растения испытывают стресс, и если речь идет об арбузах, они перестают расти, но набирают сахаристость. Такому влиянию не очень рады фермеры — средний арбуз должен весить 6−8 кг, тогда и выручка за него покроет расходы на бахчу.
Глава крестьянско-фермерского хозяйства из Красногвардейского района Константин Сорокин выращивает арбузы седьмой год. Постепенно бахчевые в его хозяйстве заняли больше 40 га — продукция востребована как на крымском рынке, так и на материке.
Лучше всего продаются «Юлии» и «Каристаны».
«Первый ассортимент был представлен обычным классическим арбузом, полосатым, к которому все привыкли. Это “Каристан”, “Юлия”, “Сармат” — то, что скажем так, массово продается. И есть несколько сортов, которые больше к экзотике — продолговатый, с желтой мякотью “Яйцо дракона”, черный бескосточковый арбуз “Стайл” и с желтой мякотью “Оранж кинг”, — рассказывает фермер. — В принципе, все эти арбузы востребованы на рынке. Жители и гости Крыма их полюбили и с удовольствием покупают».
По технологии, что выращивать «Яйцо дракона», что обычный херсонский арбуз, разницы нет — и тем, и другим нужны вода и солнце. Больше отличий по форме и вкусовым качествам: желтые арбузы слаще, а «драконьи» — длиннее. Но если обычный арбуз может набрать 16−17 кг веса, то экзотические гибриды такими размерами похвастать не могут.
«В этом году из-за аномальной жары, которая держится уже больше месяца, ситуация не прогнозируемая. Мы ждем снижения урожая, потому что растения все стрессуют, это для них не нормальное состояние. На грунте температура до 50°, для арбуза это тяжко, и он не набирает массу, быстрее идет в созревание. А сладость у ягоды наоборот выше» — уточняет Сорокин.
Выход арбузов с бахчи в этом году тоже ранний. Первые сорта, высаженные в грунт в апреле, ждали к сбору с 15 июля. Но уже в конце июня они пошли в торговую сеть. Интересно, что в отличие от ягод и фруктов, Крым не первым, а последним в России заканчивает собор урожая арбузов, и ценятся как раз поздние сорта, которые поспеют в сентябре и даже октябре.
С поля — на московские прилавки.
«Весь арбуз, который мы выращиваем, выдерживает до трех суток в пути, поэтому довозим до Москвы нормально. Но сейчас у нас планируется открытие собственного рынка, место уже выбрано рядом с трассой, документы оформлены. Будет свой фермерский базар с местной продукцией», — похвастался фермер.
В целом в Крыму под бахчевыми культурами занято 500 га. Арбузы и дыни высаживают там, где есть вода для полива — поближе к Салгиру или к подземным источникам. Поэтому при всех преимуществах крымского арбуза — позднему созреванию и высокой сахаристости, — массовой эту культуру не назовешь. Площади под посадки нужно менять, иначе арбузы поразит фузариоз — грибковое поражение почвы, не дающее арбузу набрать массу. Но делянки привязаны к источнику воды, и пространства для маневра нет. Поэтом в Крыму арбузы высаживают рассадой, которая более устойчива к паразитам, но и стоимость продукции повышает. Сейчас обыкновенный красный полосатый арбуз в Крыму продают по 40 рублей за кило, экзотический жёлтый — по 80 рублей.